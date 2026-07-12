Россиянина лишили прав из-за свадебного обычая

В Дагестане жителя оштрафовали и лишили прав из-за свадебного обычая

В Дагестане 19-летнего жителя города Избербаша оштрафовали на 20 тысяч и лишили прав на полгода из-за свадебного обычая. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, юноша перекрыл дорогу свадебному кортежу, однако для этого ему пришлось выехать на встречную полосу и пересечь двойную сплошную.

Согласно кавказской традиции, тем, кто перекрывает молодоженам дорогу, принято платить.

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