ДНР и ЛНР согласовали с Киевом списки для обмена пленными

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики согласовали с Киевом списки для обмена пленными, сообщил представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что серьезного продвижения в диалоге между сторонами пока нет.

Ранее о готовящемся обмене пленными заявила уполномоченный по правам человека в самопровозглашенной Донецкой народной республике Дарья Морозова. Стороны смогли договориться об обмене удерживаемыми лицами по формуле «10 на 8». Офис президента Украины подтвердил эту информацию.

Первый за последние два года крупный обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся 29 декабря 2019 года. Украинская сторона получила 76 человек, в самопровозглашенные республики вернулись 123 человека.

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