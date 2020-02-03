ДНР отказалась от обмена пленными с Украиной

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) отказались от нового обмена пленными и удерживаемыми лицами с Украиной по формуле «всех на всех» в текущей ситуации. Об этом рассказала омбудсмен ДНР Дарья Морозова, пишет «Интерфакс».

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Донецк выдвинул Киеву условие для реализации обмена. По словам Морозовой, начать процесс нельзя до полного прекращения боевых действий на востоке Украины. «Потому что будут новые задержания, пока нет закона об амнистии, пока нет закона, запрещающего преследование лиц, которые участвовали в конфликте в Донбассе», — отметила Морозова.

Омбудсмен добавила, что, несмотря на это, процесс не может прекратиться, поскольку множество людей продолжает незаконно удерживаться на территории Украины. «Это не такое большое количество, но они там есть. Соответственно, обмены прекратиться не могут», — заявила она.

15 января президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новый обмен пленными и удерживаемыми лицами с самопровозглашенными республиками Донбасса. Вскоре после этого представители украинской власти передали в трехстороннюю контактную группу новые списки для начала процесса.

Первый за последние два года крупный обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся 29 декабря. Украинская сторона получила 76 человек, в самопровозглашенные республики вернулись 123 человека. Переговоры об обмене пленными ведет трехсторонняя контактная группа в Минске, куда также входят представители России.

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