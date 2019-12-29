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Киев и Донбасс обменялись пленными

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Власти Украины и самопровозглашенных республик Донбасса завершили процесс обмена пленными, который начался днем 29 декабря неподалеку от Горловки, сообщает «Интерфакс».

Процедура закончилась после того, как Киев обменялся пленными с самопровозглашенной ДНР. Донецк передал украинской стороне 52 человека и получил взамен 60, ожидается прибытие еще нескольких сторонников непризнанной республики. Обмен с самопровозглашенной ЛНР состоялся незадолго до этого: Луганск передал Киеву 25 человек, а получил 63.

Позднее в ДНР уточнили, что передали Киеву 51 человека, а получили 61 сторонника.

Изначально предполагалось, что обмен между Киевом и ДНР пройдет по формуле «87 на 55», однако часть лиц с обеих сторон по тем или иным причинам отказались участвовать в процессе.

Это первый за последние два года крупный обмен пленными между Украиной и самопровоглашенными республиками Донбасса. Предыдущий состоялся 27 декабря 2017 года по формуле «233 на 73».

Проведение обмена пленными по формуле «всех установленных на всех установленных» между Киевом, ДНР и ЛНР до конца текущего года было согласовано на декабрьском саммите «нормандской четверки» в Париже. Эта мера предусматривается и минскими соглашениями 2015 года.

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