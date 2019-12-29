В Донбассе начался большой обмен пленными

Киев и самопровозглашенные республики Донбасса приступили к большому обмену пленными на контрольном пункте въезда — выезда «Майорск» близ Горловки. Об этом сообщает «Интерфакс».

По словам омбудсмена самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дарьи Морозовой, Донецк готов передать украинским властям 55 задержанных в обмен на 87 своих сторонников. Местонахождение еще 160 сторонников ДНР неизвестно.

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Морозова добавила, что первой задержанных передаст самопровозглашенная ЛНР, затем на место прибудет украинская делегация.

Обмен захваченными в ходе конфликта в Донбассе пленными по формуле «всех на всех» предусмотрен «Комплексом мер по выполнению минских соглашений», согласованным в феврале 2015 года лидерами России, Франции, Германии и Украины. Документ подписали представители России, Украины, ОБСЕ и руководители республик Донбасса. Последний крупный обмен пленными между Киевом, Луганском и Донецком состоялся 27 декабря 2017 года. Тогда Киев передал 233 человека, непризнанные республики отдали 73 человека.

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