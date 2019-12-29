Представители ЛНР выехали на место обмена пленными с Украиной

Представители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) выехали на место обмена пленными с Украиной. Об этом сообщила руководитель рабочей группы по обмену пленных ЛНР Ольга Кобцева, передает РИА Новости.

Как рассказала Кобцева, представители ЛНР с удерживаемыми лицами отправились на пропускной пункт «Майорск» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР). Она отметила, что стороны достигли договоренностей по спискам обмена, а также выразила надежду на исполнение украинской стороной своих обязательств.

На данный момент точное количество человек, которые будут переданы в рамках обмена, не называется. Однако омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова сообщала, что обмен пройдет по формуле «87 на 55».

Последний крупный обмен пленными состоялся 27 декабря 2017 года. Украина передала более 200 человек, республики Донбасса — более 70.

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