Киев и Донбасс договорились о числе пленных для обмена

Украина и самопровозглашенные республики Донбасса договорились о числе пленных и удерживаемых лиц, которых стороны передадут друг другу в воскресенье, 29 декабря. Об этом заявила омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дарья Морозова, пишут РИА Новости.
По ее словам, обмен пройдет по формуле «87 на 55», всего стороны передадут друг другу 142 человек. При этом Морозова отметила, что Киев обязался передать Донецку и Луганску 87 человек.
26 декабря сообщалось, что по итогам видеоконференции трехсторонней контактной группы стороны договорились о гибкой формуле обмена, что стало «компромиссным вариантом». При этом отмечалось, что стороны первоначально предполагали обменять порядка 300 человек.
Последний крупный обмен пленными состоялся 27 декабря 2017 года. Украина передала более 200 человек, республики Донбасса — более 70.