Киев включил в обмен пленными сдавшего украинских солдат ополченцам фермера

Киев во время обмена пленными с Донбассом выдаст жителя Донецкой области, который в 2014 году помогал ополченцам. Об этом сообщает украинское подразделение «Радио Свобода».

Фермера Николая Бутрименко в мае 2019 года приговорили к восьми годам лишения свободы за финансирование терроризма. По версии следствия, в 2014 году он указал войскам самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) местонахождение украинского 3-го полка спецназа в районе поселка Снежное. В результате обстрела погибли 10 военнослужащих.

Как отметила адвокат потерпевших по делу Елена Яркина, фермера хотят обменять на Сергея Глондара и Александра Коринькова из того самого украинского 3-го полка спецназа, который мужчина выдал ополченцам.

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При этом Бутрименко все еще остается подсудимым. Прокуратура и потерпевшие оспорили приговор и настаивают на более тяжкой статье, поскольку, как они утверждают, фермер в действительности не только снабжал ДНР нужной информацией, но и воевал на их стороне. Следующее заседание по делу назначено на 15 января.

Ранее стало известно, что Киев и самопровозглашенные республики Донбасса согласовали обмен пленными по формуле «всех установленных на всех установленных» 29 декабря. Однако до этого координатор Трехсторонней контактной группы (ТКГ) от ОБСЕ Тони Фриш должен проверить, добровольно ли отказались от передачи в Донбасс около 40 заключенных. Точное число пленных стороны не называют.

Последний крупный обмен пленными состоялся 27 декабря 2017 года. Украина передала более 200 человек, республики Донбасса — более 70. Новый обмен был согласован на встрече «нормандской четверки» в Париже 9 декабря.

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