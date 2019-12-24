Названы имена вычеркнутых из обмена пленными между Киевом и Донбассом

Бывшие сотрудники спецподразделения МВД Украины «Беркут», которые проходят подсудимыми по делу о расстрелах протестующих на Евромайдане 2014 года, были исключены из списков на обмен пленными с самопровозглашенными республиками Донбасса. Об этом заявил в Facebook адвокат Валентин Рыбин, близкий к переговорному процессу.

По его словам, соответствующее решение принято 24 декабря, то есть уже после переговоров по обмену. Речь идет об Олеге Янишевском, Сергее Зинченко и Павле Аброськине. «Ребята многие годы находятся в списках на обмен», — сказал он и добавил, что это угрожает срывом всего процесса. Также из списков удалили еще нескольких человек, их фамилии юрист не уточнил.

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В публикации Рыбина отмечена омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова. Ранее она также заявляла, что Киев в одностороннем порядке сократил список готовящихся для передачи лиц. Конкретных фамилий она не назвала.

При этом ранее 24 декабря после заседания по делу экс-сотрудников «Беркута» их адвокат Стефан Решко заявил, что он и его подзащитные не получали официальной информации по обмену. О том, что бывших силовиков собираются включить в списки, они узнали из публикаций СМИ. «В 2016 году мы были категорически против обмена. Но мнение может меняться. Сейчас мы выступаем за изменение меры пресечения на более мягкую», — передает его слова издание «Страна.ua». В итоге суд постановил, что бывшие «беркутовцы» останутся под стражей до 14 января.

Обмен пленными между республиками Донбасса и Киевом по формуле «всех на всех» до конца года согласовали 23 декабря на заседании трехсторонней контактной группы. Эти планы содержатся в итоговом коммюнике саммита «нормандской четверки».

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