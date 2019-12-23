Раскрыты детали подготовки Киева и Донбасса к обмену пленными

Окончательное число пленных для обмена между Киевом и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) станет известно после сверки списков. Детали подготовки к обмену удерживаемыми лицами раскрыл ТАСС источник, близкий к минскому переговорному процессу.

По его словам, сейчас идет процесс верификации. Стороны хотят окончательно сверить списки лиц на освобождение и обмен, эта работа ведется, прежде всего, силами гуманитарной подгруппы, добавил собеседник агентства. Он отметил, что процесс должен быть завершен в ближайшее время.

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Ранее 23 декабря представитель Украины в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Валерия Лутковская подтвердила информацию о достигнутых договоренностях по обмену удерживаемых и пленных лиц. Она рассказала, что в рамках предстоящего обмена Киев может освободить тех, кого не удалось забрать в 2017 году. Процесс завершится до конца этого года, добавила Лутковская.

Обмен захваченными в ходе конфликта в Донбассе пленными по формуле «всех на всех» предусмотрен «Комплексом мер по выполнению минских соглашений», согласованным в феврале 2015 года лидерами России, Франции, Германии и Украины. Документ подписали представители России, Украины, ОБСЕ и руководители республик Донбасса. Последний крупный обмен пленными между Киевом, Луганском и Донецком состоялся 27 декабря 2017 года. Тогда Киев передал 233 человека, непризнанные республики отдали 73 человека.

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