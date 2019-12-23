Украина и Донбасс договорились обменять пленных до конца года

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе согласовала условия осуществления обмена удерживаемых и пленных лиц по формуле «всех установленных на всех установленных» до конца года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Там отметили, что в ходе видеоконференции представителям Киева, Донецка и Луганска удалось договориться и согласовать документ, заверяющий обязательства сторон по данному процессу.

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«Таким образом, Украина наконец-то подтвердила свои обязательства по применению к лицам, которые вернутся по обмену, процедуры, гарантирующей освобождение их от уголовного наказания и преследования», — говорится в сообщении.

Ранее 23 декабря министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что была согласована только одна группа людей, которая полностью готова к обмену. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что Киев может провести обмен прямо сейчас, однако украинские власти надеются согласовать большее число лиц и доработать списки.

Обмен захваченными в ходе конфликта в Донбассе пленными по формуле «всех на всех» предусмотрен «Комплексом мер по выполнению минских соглашений», согласованным в феврале 2015 года лидерами России, Франции, Германии и Украины. Документ подписали представители России, Украины, ОБСЕ и руководители республик Донбасса. Последний крупный обмен пленными между Киевом, Луганском и Донецком состоялся 27 декабря 2017 года. Тогда Киев передал 233 человека, непризнанные республики отдали 73 человека.

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