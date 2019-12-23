На Украине объяснили причину проблем с обменом пленных

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко объяснил причину проблем с обменом пленных. Он рассказал об этом в интервью изданию «Укринформ».

По словам главы украинского МИД, на данный момент уже согласована одна группа людей, которая полностью готова к обмену. Пристайко утверждает, что Киев может провести обмен «прямо сейчас», однако украинские власти надеются согласовать большее число лиц и доработать списки. «Поскольку мы хотим максимальное количество людей вернуть семьям до Нового года», — пояснил он.

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Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса срывается по вине Киева. По его словам, Украина поставила дополнительное условие и настаивает на процедуре «процессуальной очистки» удерживаемых лиц.

Последний раунд переговоров по обмену пленными между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками провалился. По словам представителя ЛНР, в ходе заседания контактной группы в Минске выяснилось, что у украинской стороны «нет механизма процессуальной очистки людей, которые подлежат обмену».

Обмен захваченными в ходе конфликта в Донбассе пленными по формуле «всех на всех» предусмотрен «Комплексом мер по выполнению минских соглашений», согласованным в феврале 2015 года лидерами России, Франции, Германии и Украины. Документ подписали представители России, Украины, ОБСЕ и руководители ДНР и ЛНР. Последний крупный обмен пленными между Киевом, Луганском и Донецком состоялся 27 декабря 2017 года. Тогда Киев передал ДНР и ЛНР 233 человека, непризнанные республики отдали 73 человека.

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