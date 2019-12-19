Кучма прокомментировал провал переговоров по обмену пленными с Донбассом

Экс-президент Украины и представитель Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кучма прокомментировал провал переговоров по обмену пленными. Его слова на своей странице в Facebook публикует пресс-секретарь Кучмы Дарья Олифер.

Экс-президент отметил, что хотя состоявшаяся накануне, 18 декабря встреча ТКГ была достаточно длительной, украинская сторона рассчитывала, что ее результаты в вопросе обмена будут более позитивными. При этом он указал, что в силу повестки, заданной на «нормандском саммите» в Париже большая часть обсуждений была посвящена не только освобождению пленных, но также и вопросам обеспечения безопасности в Донбассе.

«Нам не удалось достичь того, чего хотелось», — признал Кучма. В то же время он отказался сообщать подробности переговоров и возлагать на какую-либо из сторон ответственность за их провал, поскольку «переговорный процесс продолжается». Представитель Киева добавил, что украинские власти все еще намерены добиться обмена до наступления Нового года, однако удастся ли это сделать, по его словам, неизвестно.

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Ранее стало известно, что Киев и самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики не смогли договориться об обмене пленными. По словам представителя ЛНР, в ходе заседания контактной группы в Минске выяснилось, что у украинской стороны «нет механизма процессуальной очистки людей, которые подлежат обмену».

Обмен захваченными в ходе конфликта в Донбассе пленными по формуле «всех на всех» предусмотрен «Комплексом мер по выполнению минских соглашений», согласованным в феврале 2015 года лидерами России, Франции, Германии и Украины. Документ подписали представители России, Украины, ОБСЕ и руководители ДНР и ЛНР. Последний крупный обмен пленными между Киевом, Луганском и Донецком состоялся 27 декабря 2017 года. Тогда Киев передал ДНР и ЛНР 233 человека, непризнанные республики отдали 73 человека.

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