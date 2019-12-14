В Киеве заявили о сложности обмена пленными до Нового года

Окончательная формула обмена пленными будет известна после 18 декабря — в этот день состоится заседание контактной группы по Донбассу в Минске. Об этом заявил представитель Киева в контактной группе Алексей Резников в интервью украинскому изданию «Левый берег». Он добавил, что провести обмен до конца года «сложно, но возможно».

По словам Резникова, украинская сторона следует американскому или израильскому принципу, согласно которому украинский солдат или заключенный ценнее, чем «сто чужих». «Главное — отдайте всех наших. Ну и заберите всех своих. Мы с этим согласны, причем даже не будем спорить о соразмерности обмена — кого больше или меньше — нам важны наши люди», — сказал он.

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13 декабря министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев готов идти на серьезные компромиссы в вопросе по обмену пленными, чтобы забрать как можно большее число своих людей. Он подтвердил, что новый обмен удерживаемыми лицами планируется до конца года. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что обмен между украинской стороной и самопровозглашенными республиками Донбасса произойдет до Нового года.

Обмен захваченными в ходе конфликта в Донбассе пленными по формуле «всех на всех» предусмотрен «Комплексом мер по выполнению минских соглашений», согласованным в феврале 2015 года лидерами России, Франции, Германии и Украины. Документ подписали представители России, Украины, ОБСЕ и руководители ДНР и ЛНР. Последний крупный обмен пленными между Киевом, Луганском и Донецком состоялся 27 декабря 2017 года. Тогда Киев передал ДНР и ЛНР 233 человека, непризнанные республики отдали 73 человека.

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