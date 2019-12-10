На «нормандской встрече» договорились об обмене пленными по формуле «всех на всех»

В ходе «нормандского саммита» достигнута договоренность об обмене пленными по формуле «всех на всех». Об этом сообщает «Интерфакс».

Издание получило информацию от источника в украинской делегации.

Ранее стало известно, что обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса может состояться до 31 декабря 2019 года. Также источник заявил, что Киев продлит закон об особом статусе Донбасса.

В ноябре секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов рассказал, что Зеленский в ходе саммита «нормандской четверки» намерен поднять три ключевых вопроса. В первую очередь глава государства намерен обсудить тему обмена военнопленными. Как отметил Данилов, «речь идет не о десятках, речь идет о сотнях людей, которые сегодня находятся в плену».

В октябре участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Первый за три года саммит проходит в понедельник, 9 декабря, в Париже.

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