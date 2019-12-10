В Киеве назвали сроки нового обмена пленными с Донбассом

Новый обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса может состояться до 31 декабря 2019 года. Об этом телеканалу «Громадьске» рассказал источник в официальной украинской делегации на «нормандском саммите».

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В ноябре секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов рассказал, что Зеленский в ходе саммита «нормандской четверки» намерен поднять три ключевых вопроса. В первую очередь глава государства намерен обсудить тему обмена военнопленными. Как отметил Данилов, «речь идет не о десятках, речь идет о сотнях людей, которые сегодня находятся в плену».

В октябре участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях. Однако националистически настроенная часть украинского общества расценила подписание документа как капитуляцию, устроив массовые протесты.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. Первый за три года саммит проходит в понедельник, 9 декабря, в Париже.

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