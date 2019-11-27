Позицию Киева по обмену заключенными назвали деструктивной

Киев занимает деструктивную позицию во время переговоров по обмену удерживаемыми лицами между Украиной и республиками Донбасса. Об этом заявили в МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), передает РИА Новости.

В ведомстве считают, что Украина затягивает осуществление обмена, объясняя это процедурными и формальными проблемами. При этом в МИД республики выразили надежду, что эти вопросы могут быть решены и согласованы к следующему заседанию трехсторонней контактной группы (ТКГ).

Руководитель рабочей группы самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) по обмену пленными Ольга Кобцева также отмечает, что в ходе прошедшего 27 ноября заседания ТКГ достичь прогресса в вопросе обмена не удалось. При этом она указала на готовность ЛНР к продолжению диалога и реализации договоренностей по обмену «всех на всех».

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Ранее стало известно, что Москва и Киев вышли на финальную стадию переговоров по новому обмену заключенными между Россией, Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса. Обмен может быть проведен по формуле «всех на всех». При этом Киев может выдать 250 человек в обмен на 100 заключенных.

Обмен захваченными в ходе конфликта в Донбассе пленными по формуле «всех на всех» предусмотрен «Комплексом мер по выполнению минских соглашений», который был согласован в феврале 2015 года лидерами России, Франции, Германии и Украины. Документ подписали представители России, Украины, ОБСЕ и руководители ДНР и ЛНР.

Последний крупный обмен пленными между Киевом, Луганском и Донецком состоялся 27 декабря 2017 года. Тогда Киев передал ДНР и ЛНР 233 человека, непризнанные республики отдали 73 человека.

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