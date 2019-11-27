Глава ЛНР обвинил Украину в фашизме из-за фейкового документа

План Киева по депортации жителей Донбасса представляет собой пример фашизма. С таким заявлением выступил глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник, чьи слова передает ТАСС.

Лидер ЛНР указал на то, что заявления секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова о фейковом характере появившегося в сети документа не выдерживают критики, будучи «жалкими и неубедительными». Сам документ Пасечник назвал «фашизмом в чистом виде», который «в современном мире недопустим».

Глава самопровозглашенной республики заверил, что власти ЛНР не допустят реализации планов Киева и нарушения прав жителей неподконтрольных Киеву территорий. «Мы сделаем все возможное для того, чтобы наши граждане жили спокойно, свободно, без фашизма», — подчеркнул он.

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В октябре в соцсетях распространилась информация о том, что власти Украины готовят план депортации жителей Донбасса. Он якобы заключается в организации и проведении «зачистки несогласных», направленной в том числе на «уничтожение лиц, не разделяющих проукраинских взглядов». Письмо якобы написано Даниловым и адресовано руководителю офиса президента, главе Службы безопасности Украины и премьер-министру страны. Из-за публикации этого документа Пасечник уже исключал возвращение ЛНР в состав Украины.

Позже Данилов в разговоре с журналистами заявил, что информация о существовании документа является фейком и не имеет к его ведомству никакого отношения. Подтверждая свою позицию, он указал на то, что улицы Командарма Каменева, название которой присутствует в документе, не существует (в 2015 году ее переименовали в улицу Петра Болбочана — прим. «Ленты.ру»).

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