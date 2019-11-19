В ЛНР озаботились депортацией и решили интегрироваться с Россией

Парламент самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) дал оценку «плану депортации народа Донбасса», который, предположительно, подготовили власти Украины. Об этом сообщает «Интерфакс».

Депутаты отмечают, что этот план противоречит базовым принципам гуманизма, «поскольку предполагает насильственную украинизацию, переселение жителей Донбасса, их преследование». Появление такого плана является открытым саботажем минских соглашений и подтверждает намерение Киева решить конфликт военным путем. «Мы осуждаем действия руководства Украины, по своей сути направленные на геноцид народа Донбасса», — говорится в заявлении депутатов.

В связи со всем этим парламент самопровозглашенной республики пришел к выводу, что взятый в ЛНР курс на интеграцию с Россией «является единственно верным и будет продолжен».

Материалы по теме «Этот кризис очевиден. Им очень тяжело» Украинцы не могут найти общий язык. Почему власть не способна остановить раскол в стране?

В октябре в соцсетях распространилась информация о том, что власти Украины готовят план депортации жителей Донбасса. Он якобы заключается в организации и проведении «зачистки несогласных», направленной в том числе на «уничтожение лиц, не разделяющих проукраинских взглядов». Письмо якобы написано секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым и адресовано руководителю офиса президента, главе Службы безопасности Украины и премьер-министру страны.

Комментируя эту информацию, глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что власти не допустят реализации этого плана.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к боевым действиям. Россия отвергает все обвинения, указывая на их голословность.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!