Кремль назвал краеугольный вопрос на переговорах по Донбассу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что закон об особом статусе Донбасса является краеугольным вопросом для Украины. Об этом передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 1».

«Это такой краеугольный закон, а главное, его предстоит согласовать с ДНР и ЛНР, а до сих пор Киев исключает прямые контакты. Как они будут согласовывать, в каком формате?» — сказал представитель Кремля. Он добавил, что из-за этого появляется еще больше вопросов у «нормандской четверки».

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Ранее 15 ноября стало известно о согласовании даты проведения саммита в «нормандском формате». Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины должны состояться 9 декабря в Париже.

1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях. Однако националистически настроенная часть общества расценила подписание документа как капитуляцию, устроив массовые протесты по всей стране.

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