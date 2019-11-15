Украина подтвердила дату проведения встречи «нормандской четверки»

Офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердил проведение саммита в «нормандском формате» 9 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

«Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Французской республики Эммануэлем Макроном. Встреча лидеров Украины, Германии, Франции и России в "нормандском формате" состоится 9 декабря», — говорится в сообщении.

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Ранее 15 ноября дату проведения саммита в «нормандском формате» назвали источники в канцелярии президента Франции. Там заявили, что представители «нормандской четверки» проведут переговоры в Париже.

14 ноября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко раскрыл содержание итогового документа, который может быть принят на саммите в «нормандском формате». До этого в Киеве рассказали, что выполнили все условия для проведения встречи: подтвердили текст «формулы Штайнмайера» и приступили к разведению сил в Петровском и Золотом.

Разгоревшийся в 2014 году военный конфликт в Донбассе пытаются урегулировать с помощью минских соглашений. Их в феврале 2015 года согласовали лидеры «нормандской четверки» — дипломатической группы из представителей Германии, России, Франции и Украины.

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