Названа дата саммита в «нормандском формате»

Саммит в нормандском формате планируется провести 9 декабря. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Bloomberg.

По данным канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона, он пройдет в Париже. Отмечается, что в нем примут участие лидеры Франции, России, Германии и Украины.

Изначально предполагалось, что саммит пройдет в конце сентября — начале октября.

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Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко раскрыл содержание итогового документа, который может быть принят на саммите в «нормандском формате». До этого в Киеве рассказали, выполнили все условия для проведения встречи: подтвердили текст «формулы Штайнмайера» и приступили к разведению сил в Петровском и Золотом.

Разгоревшийся в 2014 году военный конфликт в Донбассе пытаются урегулировать с помощью минских соглашений. Их в феврале 2015 года согласовали лидеры «нормандской четверки» — дипломатической группы из представителей Германии, России, Франции и Украины.

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