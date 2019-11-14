Путин раскрыл вероятность встречи с Зеленским до саммита в «нормандском формате»

На данный момент встреча президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским до «нормандского саммита» маловероятна. Слова российского лидера передает «Интерфакс».

«О встрече до "нормандского формата" речь не идет, поскольку мы договорились о том, чтобы встречаться в "нормандском формате", и если уж будем встречаться, то чего уж суетиться и бегать на неподготовленные встречи», — сказал Путин.

31 октября Владимир Зеленский заявил, что ожидает достичь на встрече в «нормандском формате» договоренностей о полном прекращении боевых действий в Донбассе. Он подчеркнул, что Украина выполнила все условия для проведения встречи: подтвердила текст «формулы Штайнмайера» и приступила к разведению сил в Петровском и Золотом. Поэтому украинский президент не сомневается, что встреча состоится.

Разгоревшийся в 2014 году военный конфликт в Донбассе пытаются урегулировать с помощью минских соглашений, которые в феврале 2015 года согласовали лидеры «нормандской четверки» — дипломатической группы из представителей Германии, России, Франции и Украины.

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