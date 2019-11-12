Киев объявил о снятии препятствий для встречи «нормандской четверки»

Все препятствия, мешавшие проведению встречи «нормандской четверки» на высшем уровне, были устранены. С таким заявлением на своей странице в Facebook выступила пресс-секретарь экс-президента Украины и представителя Киева в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кучмы Дарья Олифер.

По ее словам, об этом свидетельствуют итоги прошедшего 12 ноября заседания ТКГ. В частности, речь идет о реализации договоренностей по разведению сил в районе населенных пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская в Донбассе. «Проведение встречи лидеров стран "нормандской четверки" ближайшее время ускорит решение всех актуальных вопросов по урегулированию конфликта», — подчеркнула она.

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В конце октября Кучма заявлял, что проведение встречи лидеров стран «нормандской четверки» необходимо для «согласования дорожной карты достижения мира на Украине». Тогда его пресс-секретарь заявила, что итоги работы трехсторонней группы открыли путь к проведению этой встречи, однако впоследствии разведение войск было сорвано.

В том же месяце президент России Владимир Путин в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что для проведения саммита «нормандской четверки» от Киева требуется безусловная реализация всех договоренностей, достигнутых ранее: в частности, развести силы и средства в населенных пунктах Золотое и Петровское, а также принять «формулу Штайнмайера» в законодательство Украины. На данный момент Киев выполнил лишь требование по разводу войск.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. В феврале 2015 года лидеры четырех стран согласовали в Минске документ, предусматривающий в том числе введение режима прекращения огня и законодательное закрепление особого статуса региона.

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