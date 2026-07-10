Вероятность гола Бельгии в ворота сборной Испании оценили

Эксперты оценили вероятность гола Бельгии в ворота сборной Испании в матче 1/8 финала ЧМ

Вероятность гола Бельгии в ворота сборной Испании в матче 1/4 финала ЧМ-2026 оценили. Об этом сообщает Betonmobile.

Эксперты считают, что бельгийцы не забьют больше одного гола в ворота испанцев. Поставить на это можно с коэффициентом 1,55. Сделать ставку на то, что сборная Бельгии не забьет, можно с котировкой 2,40.

Матч 1/4 финала Испания — Бельгия пройдет 10 июля. Он начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что букмекеры оценивают французского форварда Килиана Мбаппе в качестве главного фаворита на звание лучшего футболиста 2026 года. Сделать ставку на его победу можно с коэффициентом 2,875.