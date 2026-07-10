Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
21:23, 10 июля 2026Спорт

Вероятность гола Бельгии в ворота сборной Испании оценили

Эксперты оценили вероятность гола Бельгии в ворота сборной Испании в матче 1/8 финала ЧМ
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Lee Smith / Reuters

Вероятность гола Бельгии в ворота сборной Испании в матче 1/4 финала ЧМ-2026 оценили. Об этом сообщает Betonmobile.

Эксперты считают, что бельгийцы не забьют больше одного гола в ворота испанцев. Поставить на это можно с коэффициентом 1,55. Сделать ставку на то, что сборная Бельгии не забьет, можно с котировкой 2,40.

Матч 1/4 финала Испания — Бельгия пройдет 10 июля. Он начнется в 22:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что букмекеры оценивают французского форварда Килиана Мбаппе в качестве главного фаворита на звание лучшего футболиста 2026 года. Сделать ставку на его победу можно с коэффициентом 2,875.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Белый дом согласовал сокрушительные санкции против России
    Стало известно о тайных звонках Запада для обсуждения доклада о правах человека
    Данила Козловский и Оксана Акиньшина показали фото интимного момента
    В Иране заявили о готовности к тотальной обороне
    В Херсонской области сравнили атаки беспилотников ВСУ с оружием массового поражения
    В Подмосковье 19 человек отравились после посещения кафе
    Американский самолет-разведчик заметили вблизи Персидского залива
    Москвичам дали неутешительный прогноз насчет погоды в июле
    Зеленский раскрыл подробности достигнутых с Трампом в Анкаре договоренностей
    В Пакистане подтвердили готовность к посредничеству между Ираном и США
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok