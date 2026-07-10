Глава МИД ФРГ назвал текущий момент самым подходящим для переговоров по Украине

Глава МИД ФРГ Вадефуль назвал текущий момент подходящим для переговоров по Украине

Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль назвал текущий момент самым подходящим для начала переговоров по урегулированию на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Он выразил надежду, что такая возможность появится. «Сейчас самое время сесть за стол переговоров», — подчеркнул он.

Дипломат выступил за перемирие в качестве предварительного условия для начала переговоров по Украине.

Ранее в посольстве ФРГ в России заявили, что Германия поддерживает инициативу о проведении прямых переговоров с Россией в случае участия США и стран Европы.