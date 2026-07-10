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21:12, 10 июля 2026Мир

Глава МИД ФРГ назвал текущий момент самым подходящим для переговоров по Украине

Глава МИД ФРГ Вадефуль назвал текущий момент подходящим для переговоров по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Йоханн Вадефуль

Йоханн Вадефуль . Фото: IMAGO / Mike Schmidt / Globallookpress.com

Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль назвал текущий момент самым подходящим для начала переговоров по урегулированию на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Он выразил надежду, что такая возможность появится. «Сейчас самое время сесть за стол переговоров», — подчеркнул он.

Дипломат выступил за перемирие в качестве предварительного условия для начала переговоров по Украине.

Ранее в посольстве ФРГ в России заявили, что Германия поддерживает инициативу о проведении прямых переговоров с Россией в случае участия США и стран Европы.

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