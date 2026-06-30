Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:54, 30 июня 2026Мир

Посольство Германии раскрыло позицию по прямым переговорам России и Украины

Посольстве ФРГ: Германия поддерживает проведение прямых российско-украинских переговоров
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Maryam Majd / Reuters

Германия поддерживает инициативу о проведении прямых переговоров с Россией в случае участия США и стран Европы. Об этом заявили в посольстве ФРГ в России, сообщает газета «Известия».

«Федеральное правительство поддерживает призыв президента Украины [Владимира ]Зеленского к проведению прямых переговоров между Россией и Украиной при активном участии США и европейских стран с целью достижения перемирия и начала дальнейших переговоров», — сообщили в немецком дипломатическом представительстве.

При этом немецкая сторона выразила мнение, что Москва якобы не демонстрирует готовность к полноценному диалогу.

Ранее Зеленский опубликовал открытое письмо, в котором предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу в третьей стране и завершить конфликт.

Российский лидер в ходе пленарного заседания ПМЭФ отреагировал на письмо, отметив, что послание украинского лидера содержит очевидные «элементы хамства». Позже он снова высказался о письме главы Украины, заявив, что оно не создает предпосылок к переговорам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия планирует новый бросок на Киев, утверждает главком ВСУ. В Москве в ответ сделали резкое заявление

    В Европе заявили о невозможности возврата ЕС к импорту российского газа

    Мостовой высказался о критиках нового формата чемпионата мира по футболу

    В Швеции раскрыли потери Украины за время СВО

    Сожительница Тимати без бюстгальтера снялась в оголяющем тело платье

    В Хорватии сделали заявление о конфликте на Украине

    Россия закрыла несколько погранпереходов через границу с тремя странами

    Одна страна подготовила очередной пакет военной помощи Украине

    Разведка Швеции оценила отношения с Россией словами «назад пути нет»

    МЧС потерпело поражение в борьбе с Бабкиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok