Посольство Германии раскрыло позицию по прямым переговорам России и Украины

Посольстве ФРГ: Германия поддерживает проведение прямых российско-украинских переговоров

Германия поддерживает инициативу о проведении прямых переговоров с Россией в случае участия США и стран Европы. Об этом заявили в посольстве ФРГ в России, сообщает газета «Известия».

«Федеральное правительство поддерживает призыв президента Украины [Владимира ]Зеленского к проведению прямых переговоров между Россией и Украиной при активном участии США и европейских стран с целью достижения перемирия и начала дальнейших переговоров», — сообщили в немецком дипломатическом представительстве.

При этом немецкая сторона выразила мнение, что Москва якобы не демонстрирует готовность к полноценному диалогу.

Ранее Зеленский опубликовал открытое письмо, в котором предложил президенту России Владимиру Путину провести встречу в третьей стране и завершить конфликт.

Российский лидер в ходе пленарного заседания ПМЭФ отреагировал на письмо, отметив, что послание украинского лидера содержит очевидные «элементы хамства». Позже он снова высказался о письме главы Украины, заявив, что оно не создает предпосылок к переговорам.