В Новороссийске обломки дрона упали во дворе многоквартирного дома и вызвали возгорание

В Новороссийске обломки БПЛА упали во дворе многоквартирного дома

В Новороссийске обломки дрона упали во дворе многоквартирного дома и вызвали возгорание, об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram.

Отмечается, что огонь был оперативно потушен, по предварительной информации, никто не пострадал. На место прибыли оперативные и специальные службы.

В ночь на 10 июля Украина атаковала российские регионы. В Северском районе Краснодарского края из-за падения обломков БПЛА начался пожар на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). В Таганроге Ростовской области обломки БПЛА привели к пожару в морском порту.

