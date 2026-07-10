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21:20, 10 июля 2026Россия

В Новороссийске обломки дрона упали во дворе многоквартирного дома и вызвали возгорание

В Новороссийске обломки БПЛА упали во дворе многоквартирного дома
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПожар в Ростовской области

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Новороссийске обломки дрона упали во дворе многоквартирного дома и вызвали возгорание, об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края в Telegram.

Отмечается, что огонь был оперативно потушен, по предварительной информации, никто не пострадал. На место прибыли оперативные и специальные службы.

В ночь на 10 июля Украина атаковала российские регионы. В Северском районе Краснодарского края из-за падения обломков БПЛА начался пожар на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). В Таганроге Ростовской области обломки БПЛА привели к пожару в морском порту.

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