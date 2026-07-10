Зеленский объявил о трансформации штурмовых войск после скандала с элитным полком

Зеленский объявил о трансформации штурмовых войск после скандала с элитным полком «Скала»

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о трансформации штурмовых войск после скандала с полком Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Скала». Об этом пишет Telegram-канал «Политика Страны».

«Будет проведена необходимая трансформация штурмовых войск. Существует много вопросов и проблем, которые необходимо решить», — заявил украинский лидер.

Зеленский также сообщил, что подписал указы о создании в составе ВСУ специального командования, отвечающего за дальнобойные удары по территории России, а также Объединенных сил быстрого реагирования.

По его словам, новое подразделение станет отдельным элементом ВСУ, объединив штурмовые войска, беспилотные системы, артиллерию и другие средства для максимально быстрого реагирования на линии фронта. Он отметил, что эта структура должна стать современным и технологичным штурмовым компонентом украинской армии.

Ранее сообщалось, что военнослужащие 425-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины «Скала» в Винницкой области пытали российских военных, попавших в плен. «"Скала" — это неучтенка, тебя могут там пристрелить, и никто не узнает, то есть ты нигде не числишься. Есть такие места», — заявил вернувшийся из плена россиянин.