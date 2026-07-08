В Винницкой области боевики ВСУ из полка «Скала» пытали попавших в плен российских военных

Военнослужащие 425-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Скала» в Винницкой области подвергали пыткам российских военных, попавших в плен. Об этом рассказал РИА Новости возвращенный из украинского плена мирный житель курского приграничья Роман Ванин.

По его словам, все это время Ванин содержался в одной из тюрем Винницы, где гражданских пленных держали вместе с военнопленными.

«"Скала" — это неучтенка, тебя могут там пристрелить, и никто не узнает, то есть ты нигде не числишься. Есть такие места», — заявил собеседник агентства.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию с систематическими пытками и истязаниями новобранцев командованием 425-го отдельного штурмового полка «Скала» позором украинской армии. По его словам, расследование пыток в полку якобы началось до того, как украинские журналисты опубликовали первое расследование о проблемах в подразделении.