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04:33, 8 июля 2026Бывший СССР

Возвращенный с Украины россиянин рассказал о пытках ВСУ

В Винницкой области боевики ВСУ из полка «Скала» пытали попавших в плен российских военных
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Военнослужащие 425-го отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Скала» в Винницкой области подвергали пыткам российских военных, попавших в плен. Об этом рассказал РИА Новости возвращенный из украинского плена мирный житель курского приграничья Роман Ванин.

По его словам, все это время Ванин содержался в одной из тюрем Винницы, где гражданских пленных держали вместе с военнопленными.

«"Скала" — это неучтенка, тебя могут там пристрелить, и никто не узнает, то есть ты нигде не числишься. Есть такие места», — заявил собеседник агентства.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский назвал ситуацию с систематическими пытками и истязаниями новобранцев командованием 425-го отдельного штурмового полка «Скала» позором украинской армии. По его словам, расследование пыток в полку якобы началось до того, как украинские журналисты опубликовали первое расследование о проблемах в подразделении.

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