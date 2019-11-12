Киев поделился ожиданиями от переговоров в «нормандском формате»

Киев надеется, что встреча в «нормандском формате» по урегулированию конфликта в Донбассе будет проведена так, что Украина сможет развиваться. Об этом заявил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко в эфире программы «Свобода слова» на ICTV, запись которой доступна на YouTube.

«Мы надеемся, что нам удастся провести эти переговоры таким образом, чтобы мы не только выжили, но и чтобы мы могли развиваться дальше», — заявил украинский дипломат. По его словам, из-за конфликта на юго-востоке Украины развитие экономики страны сдерживается, а экспортный потенциал существенно снижен.

При этом Пристайко рассказал, что в дипломатических каналах сейчас обсуждаются конкретные даты проведения встречи в «нормандском формате». Он отметил, что Россия должна сделать шаг навстречу после разведения войск в Петровском. «Сейчас мяч на стороне России. Россия загнана в угол», — сказал Пристайко.

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7 ноября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что планирует обсудить на саммите в «нормандском формате», в каких населенных пунктах будет проходить дальнейшее разведение войск, формат и сроки следующего обмена заключенными между Россией и Украиной, а также выборы в Донбассе.

В октябре президент России Владимир Путин в телефонном разговоре со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что для проведения саммита «нормандской четверки» от Киева требуется безусловная реализация всех договоренностей, достигнутых ранее. В частности, развести силы и средства в населенных пунктах Золотое и Петровское, а также принять «формулу Штайнмайера» в законодательство Украины.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. В феврале 2015 года лидеры четырех стран согласовали в Минске документ, предусматривающий в том числе введение режима прекращения огня и законодательное закрепление особого статуса региона.

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