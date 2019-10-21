Путин назвал Макрону условия для встречи в «нормандском формате»

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Телефонный разговор состоялся по инициативе французской стороны. В ходе беседы стороны, в частности, обменялись мнениями относительно ситуации на Украине. Россия и Франция сошлись во мнении, что минские соглашения являются безальтернативным планом для разрешения конфликта в Донбассе.

«От Киева требуется безусловная реализация всех договорённостей, достигнутых в "нормандском формате" и в Контактной группе», — говорится в сообщении. Речь идет о разведении сил и средств в населенных пунктах Золотое и Петровское, а также имплементации «формулы Штайнмайера» в законодательство Украины.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!