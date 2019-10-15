В ОБСЕ заявили о невозможности менять «формулу Штайнмайера»

Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик заявил, что внесение изменений в «формулу Штайнмайера» в организации не считают возможным. Об этом он сказал во время брифинга, комментируя прошедшее 15 октября заседание трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию в Донбассе, передает «Интерфакс».

На соответствующий вопрос журналистов Сайдик ответил отрицательно, добавив, что на прошедшем во вторник заседании ТКГ вопрос формулы не обсуждался вообще, так как дойти до него не удалось. «Ничего сказать не могу», — подытожил он.

Говоря о тех темах, обсуждение которых имело место в ходе заседания, Сайдик указал, что достигнуть договоренностей по новому графику разведения сил не удалось, хотя стороны полностью от этих планов не отказываются. «Я надеюсь, что они сделают это в будущем», — сказал Сайдик, не уточняя характер возникших разногласий.

Кроме того, он отметил, что не может дать положительную оценку состоянию установленного в июле режима прекращения огня. По его словам, число нарушений перемирия «в последнее время резко возросло».

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Как сообщалось ранее, на переговорах должны были согласовать график разведения сил в районе населенных пунктов Петровское и Золотое. Также стало известно, что во время заседания ТКГ Киев отказался обсуждать обмен пленными с Донбассом и признал, что «не выполнил предварительные условия».

1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера» — документ, который определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях. Тогда же был согласован график разведения войск, однако этот процесс был сорван.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти.

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