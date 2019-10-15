Украинские националисты дали Зеленскому время для выполнения их требований

Представители националистических организаций выдвинули президенту Украины Владимиру Зеленскому ультиматум, согласно которому их требования по вопросам урегулирования конфликта в Донбассе должны быть гарантированы на законодательном уровне. Об этом заявил лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий в своем Telegram-канале.

Бывший командир добровольческого батальона «Азов» (украинская ультраправая группировка, на многих участников которой заведены уголовные дела в России) выдвинул требование президенту страны от лица «Движения сопротивлению капитуляции» во время протестных акций в Киеве в понедельник, 14 октября. По его словам, если власти не выполнят ультиматум в течение 10 дней, то время мирных маршей в столице закончится.

Материалы по теме Колесо Майдана Зеленский подписал мирные соглашения по Донбассу. Почему украинцы недовольны?

«Мы найдем варианты гражданского сопротивления населения по всей стране и мы заставим власть делать то, чего хочет и требует нация. А нация требует силы, единства, сосредоточенности и окончательной победы. К украинской победе!», — написал Билецкий.

Ранее стало известно, что в украинском Днепре на «вече сопротивления капитуляции» протестующие против выполнения Киевом «формулы Штайнмайера» выдвинули политикам в Киеве ряд требований, среди которых «окончание любых разговоров» о разведении войск и снятии блокады Донбасса.

14 октября массовые акции протеста, организованные украинскими националистическими организациями, проводились и в столице Украины. Участники мероприятий в Киеве выступили против разведения войск в Донбассе, предоставления особого статуса региону и снятия моратория на продажу сельскохозяйственных земель, которое запланировано украинским правительством на 2020 год.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!