В офисе Зеленского прокомментировали акции протеста на Украине

Украинские власти уделили недостаточное внимание коммуникации с гражданами по вопросу подписания «формулы Штайнмайера», считает заместитель председателя офиса президента Украины Юрий Костюк. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Громадське», комментируя акции протеста в Киеве.

По его словам, украинцев охватил страх из-за подписания документа с «формулой Штайнмайера», однако многие из них просто не понимают ее сути. Он добавил, что до обсуждения некоторых вопросов, в частности, автономии Донбасса и амнистии ополченцев, еще «очень далеко».

Также Костюк указал, что акции протеста, которые проходят в украинской столице под лозунгом «Нет капитуляции», являются нормальным явлением, поскольку граждане имеют право выражать свое мнение. При этом он отметил, что власть в Киеве должна прислушиваться к протестующим.

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Днем 14 октября в Киеве начались акции протеста, организованные украинскими националистическими организациями. Участники мероприятий в центре украинской столицы выступают против предоставления особого статуса Донбассу и снятия моратория на продажу сельскохозяйственных земель, которое запланировано украинским правительством на 2020 год.

«Формула Штайнмайера» определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях. 1 октября документ подписали участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины. 6 октября тысячи украинцев вышли на улицы протестовать против реализации «формулы Штайнмайера». Демонстранты считают, что согласие на ее условия означает капитуляцию Украины.

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