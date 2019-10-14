В партии Зеленского решили приостановить выполнение «формулы Штайнмайера»

В ближайшее время украинские власти не будут реализовывать «формулу Штайнмайера» по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом в эфире радиостанции «Громадське» заявила депутат Верховной Рады Украины от президентской фракции «Слуга народа» Марина Бардина.

По ее словам, выполнение Киевом «формулы» прямо связано с безопасностью в Донбассе и установлением мира в регионе. «Мы видим, что эти попытки не удаются, собственно, из-за несоблюдения тишины. Поэтому это наталкивает нас на понимание, что простой "формулы" не может быть», — сказала Бардина.

Она добавила, что хотя украинские власти и согласовали «формулу Штайенмайера», для ее реализации на линии соприкосновения должны прекратиться обстрелы. «А если мы сейчас видим нарушение тишины, когда мы говорим о возможном разведении, которое нам также необходимо, и происходит определенное затягивание, то я думаю, что реализация "формулы" будет возможна даже не в ближайшее время», — заявила депутат. На вопрос журналиста о «ближайшем времени», Бардина назвала срок в один год.

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7 октября депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Богдан Яременко заявил, что Киев не сможет без последствий отказаться от «формулы Штайнмайера», хотя она не является юридически обязательной. Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков также отметил, что провести выборы в Донбассе возможно лишь после получения Киевом контроля над российско-украинской границей.

«Формула Штайнмайера» определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях. 1 октября документ подписали участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины. 6 октября тысячи украинцев вышли на улицы протестовать против реализации «формулы Штайнмайера». Демонстранты считают, что согласие на ее условия означает капитуляцию Украины.

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