Разведение войск в Донбассе окончательно сорвано

Разведение сил в районе поселка Золотое в Донбассе окончательно сорвано. Об этом сообщает «Интерфакс».

Представители Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в третий раз запустили сигнальную ракету белого цвета, которая говорит о готовности начать отвод сил, однако не получили ответа с украинской стороны.

«Отвод сорван из-за отказа украинской стороны», — заявляют в Народной милиции. В соответствии с договоренностями на отвод вооружений в пилотных зонах отводилось три дня; пятница, 11 октября, являлась крайним сроком.

В ЛНР утверждают, что новые даты разведения сил будут согласовываться на встрече трехсторонней контактной группы в Минске 15 октября.

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Ранее в среду, 9 октября, самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики обвинили Киев в срыве операции по разведению сил 9 и 10 октября. По их данным, украинские военнослужащие обстреляли село Петровское и населенный пункт Золотое.

Против отвода войск, который предусмотрен «формулой Штайнмайера», выступают националистические организации. Заместитель командира Украинской добровольческой армии (УДА) Андрей Гергерт пригрозил, что около 20 тысяч человек окажут сопротивление решению президента Украины.

Подписание «формулы Штайнмайера» 1 октября вызвало на Украине волну народных протестов.

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