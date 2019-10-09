В ЛНР заявили о провокациях накануне разведения войск

Украинские силовики обстреляли населенный пункт Золотое-5 вблизи участка разведения сил и средств Киева и самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Народной милиции ЛНР.

Власти ЛНР заявили, что командиры украинских воинских соединений на линии соприкосновения пытаются сорвать процесс разведения сил, начало которого запланировано на среду, 9 октября. Сообщается, что украинские военные увеличили интенсивность обстрелов населенных пунктов, стараясь спровоцировать Народную милицию ЛНР на ответные действия.

«Мы также не исключаем, что организаторами подобной провокации могли быть националисты, прибывшие накануне в населенный пункт Золотое-4», — заявили в пресс-службе. В связи с этим власти ЛНР призвали международные организации повлиять на Киев для прекращения провокаций, направленных на эскалацию конфликта в Донбассе. Начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий уточнил, что ведомство полностью придерживается достигнутых договоренностей о перемирии и не поддается на провокации.

Материалы по теме Киев митингует против «формулы Штайнмайера» Националисты пригрозили Зеленскому срывом договоренностей по Донбассу и госпереворотом

Ранее стало известно, что украинские националистические организации создали штаб, чтобы противостоять выполнению мер, предусмотренных «формулой Штайнмайера». Также сообщалось, что добровольческие батальоны готовы занять позиции Вооруженных сил Украины в случае отвода войск в Донбассе. В то же время лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий призвал украинцев помешать процессу мирного урегулирования конфликта.

8 октября министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что процесс отвода украинских воинских формирований может начаться только «после семи дней соблюдения режима тишины на участке, где оно предусмотрено». По его словам, украинские военные в Станице Луганской, где ранее состоялось разведение сил и средств, находятся в полной боевой готовности и ведут наблюдение.

Материалы по теме Колесо Майдана Зеленский подписал мирные соглашения по Донбассу. Почему украинцы недовольны?

7 октября в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) сообщили, что украинские власти саботируют договоренности о разведении сил в Донбассе. По утверждению представителя Народной милиции ДНР, процесс урегулирования конфликта срывают на самом высоком уровне. Ранее Билецкий заявил, что его бойцы заняли оборонительные позиции в поселке Золотое и не собираются их покидать. По его словам, добровольцы останутся на линии соприкосновения, «чтобы не допустить разведения войск и защитить местных жителей».

1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера» по мирному урегулированию. Она определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях самопровозглашенных республик.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!