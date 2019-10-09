Украинские националисты объединились против Зеленского

Украинские националистические организации создали штаб, чтобы противостоять выполнению мер, предусмотренных «формулой Штайнмайера». Об этом сообщается на сайте «Национального корпуса».

Меморандум о создании штаба для сопротивления «пророссийскому реваншу» подписали девять организаций. Координатором штаба избран председатель отделения «Национального корпуса» в Донецкой области Анатолий Егоров.

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Также националисты подготовили обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, председателю Верховной рады Дмитрию Разумкову и всем народным депутатам. Они потребовали обнародовать полный текст «формулы Штайнмайера», отозвать подпись представителя Украина Леонида Кучмы под этим документом и отказаться от предоставления особого статуса Донбассу.

Помимо этого националисты настаивают на проведении расследования в связи с подписанием документа. Они считают, что предусмотренные «формулой Штайнмайера» меры «имеют все признаки государственной измены».

Националисты призвали поддержать обращение представителей других организаций.

1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера» по мирному урегулированию. Она определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях непризнанных республик.

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