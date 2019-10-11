Путин заявил о неспособности Зеленского обеспечить развод сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский не может обеспечить развод сил в Донбассе из-за националистов, заявил российский лидер Владимир Путин. Его слова передает РИА Новости в пятницу, 11 октября.

«Никак действующий президент [Украины] не может обеспечить развод боевых подразделений и техники — ну не может», — сказал Путин.

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По его словам, националистические военные формирования угрожают занять позиции украинских военнослужащих в случае их ухода, поэтому здесь требуется «проявление политической воли».

Накануне помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Киев под надуманным предлогом сорвал разведение сил и средств в Донбассе в районе населенных пунктов Золотое и Петровское 9 октября.

Ранее Владимир Зеленский во время своей пресс-конференции заявил, что Киев планирует разводить войска одновременно в районе поселков Петровское и Золотое.

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