Кремль обвинил Украину в срыве отвода войск в Донбассе

Украина под надуманным предлогом сорвала разведение сил и средств в Донбассе в районе населенных пунктов Золотое и Петровское 9 октября. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, пишет РИА Новости.

Представитель Кремля констатировал, что договоренность о разведении сил, которая была согласована на предыдущих саммитах в Париже и Берлине в 2015 и 2016 годах, пока не достигнута. «Украинская сторона вчера (9 октября — прим. «Ленты.ру») под надуманным предлогом нарушения режима прекращения огня не стала приступать к практической части разведения», — сказал Ушаков.

Как отметил помощник российского лидера, Москва серьезно озабочена попытками Киева саботировать процесс урегулирования на востоке Украины.

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10 октября представители самопровозглашенной Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) заявили, что силы Киева снова сорвали готовящееся разведение войск в Донбассе в районе поселка Золотое и Петровское. Аналогичная ситуация произошла днем ранее, 9 октября. Изначально войска должны были быть разведены 7 октября, однако в тот день глава МИД Украины пояснил, что процесс сорван из-за обстрелов и Киев будет ждать семидневного перемирия, как было указано в договоренностях.

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