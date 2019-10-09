ЛНР обвинила Киев в очередном срыве разведения войск в Донбассе

Разведение войск в Донбассе во вторник, 9 октября, снова было сорвано по вине Киева. Об этом заявили в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР), сообщает РИА Новости.

Представитель Луганска в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Михаил Филипоненко подчеркнул, что ЛНР выполнила свои обязательства и выпустила в полдень белую сигнальную ракету, которая должна была стать сигналом к началу отвода вооружений.

«Но до настоящего времени (спустя почти час — прим. «Ленты.ру») со стороны вооруженных формирований Украины ответного сигнала (...) не последовало», — заявил он.

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Ранее стало известно, что на блокпосту в Луганской области начались столкновения между украинской полицией и националистами-добровольцами, которые едут к линии разграничения войск, однако в итоге их все же пропустили.

8 октября лидер «Национального корпуса» и экс-командир батальона «Азов» объявил всеобщую мобилизацию своих сторонников и призвал их занять позиции украинской армии, если разведение войск Киева и Донбасса в районе поселков Золотое и Петровское.

Разведение вооружений на линии соприкосновения с ЛНР должно было состояться 7 октября, однако оно сорвалось. Глава украинского МИД объяснил это недавними обстрелами Петровского и Золотого и пояснил, что стороны договорились приступить к демилитаризации района только после семидневного затишья. Ополченцы обвинили в случившемся силы Киева.

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