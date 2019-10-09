Националистов пропустили к линии фронта в Донбассе после столкновения с полицией

Представителей украинских националистических организаций пропустили через блокпост близ города Кременная Луганской области в районе разведения сил и средств в Донбассе. Прямую трансляцию с места событий в среду, 9 октября, ведет «Страна.ua».

«Нашу колонну пропустили на эту сторону», — заявил лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий. Он сообщил, что теперь националисты едут в Золотое, где будут устраивать акцию протеста.

По словам Билецкого, в районе Кременной между националистами и силовиками произошли столкновения.

Ранее сообщалось, что добровольческие батальоны готовы занять позиции Вооруженных сил Украины в случае отвода войск в Донбассе. В то же время Билецкий призвал украинцев помешать процессу мирного урегулирования конфликта. 7 октября в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) сообщили, что украинские власти саботируют договоренности о разведении сил в Донбассе.

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