Украина снова сорвала отвод войск в Донбассе

Силы Киева снова сорвали готовящееся разведение войск в Донбассе в районе поселка Золотое. Об этом заявил представитель самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), передает РИА Новости.

Со стороны ЛНР была запущена сигнальная ракета белого цвета, которая является сигналом о готовности отвести войска. Со стороны сил Киева такого сигнала так и не последовало. «Украинская сторона не предпринимает даже попыток к разведению сил и средств на участке №2 "Золотое"», — сказал он.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время своей пресс-конференции заявил, что Киев планирует разводить войска одновременно в районе поселков Петровское и Золотое. Пока ситуация позволяет это сделать только в районе Петровского, однако в районе Золотого наблюдается напряженность, но от своих обязательств Киев не отказывается.

«Не будет разведения войск — не будет встречи "нормандского формата"», — сказал он. Трансляцию ведет телеканал «112 Украина» на YouTube.

Аналогичная ситуация произошла днем ранее, 9 октября. Изначально войска должны были быть разведены 7 октября, однако в тот день глава МИД Украины пояснил, что процесс сорван из-за обстрелов и Киев будет ждать семидневного перемирия, как было указано в договоренностях.

Кроме того, 8 октября лидер «Нацкорпуса», экс-командир «Азова» Андрей Билецкий объявил мобилизацию своих сторонников и призвал их ехать воевать в Золотое. Часть бойцов «Азова» уже успела прибыть в поселок ранее. 9 октября на блокпосту группа националистов, откликнувшихся на его призыв, вступила в драку с украинской полицией, однако их в итоге пропустили.

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