Зеленский выступил против автономии Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский выступает против предоставления автономии неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской области. Об этом он заявил во время пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал «112 Украина» на YouTube.

«Я не верю [опросам], что 34 процента нашей страны сказали, что они за отделение этих территорий (Донбасса — прим. «Ленты.ру»). Не знаю, не могу сказать. Я не готов давать статус автономии этой территории», — заявил украинский лидер.

При этом он заверил, что готов обсуждать определенные гуманитарные вопросы. Однако пока отсутствует текст документа, преждевременно говорить о том, на какие компромиссы готов Киев, считает Зеленский.

Отвечая на вопрос журналиста, какие силы после разведения войск будут контролировать линию соприкосновения в Донбассе, Зеленский назвал полицию и сотрудников ОБСЕ, которые «должны быть на границе и помогать нашим пограничникам». При этом он заявил, что на российско-украинской границе должен появиться миротворческий контингент.

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Зеленский отметил, что верит в возможность мирного урегулирования конфликта в Донбассе, и выразил надежду, что на это уйдет не более года. «Мне кажется, что в целом, с того момента, как мы начали работать новой группой в минском процессе, больше года мы потерять не можем. Но я не знаю, как будут развиваться события дальше. Я пока еще не встречался со всеми лидерами "нормандской четверки" за круглым столом», — сказал он.

Зеленский выразил надежду, что встреча глав России, Германии, Франции и Украины в «нормандском формате» состоится уже в ноябре. «Я думаю, что мы получим дату на следующей неделе. Я думаю, что дата будет в этом году», — считает украинский лидер.

Ранее, 10 октября Зеленский заявил о существовании тайного «плана Б» по урегулированию ситуации в Донбассе, который может составить альтернативу минским соглашениям. Он отказался раскрыть подробности альтернативной стратегии Киева, отметив лишь, что его не устраивает нынешний формат договоренностей.

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