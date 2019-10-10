Зеленский допустил выход Киева из Минских соглашений

Украине придется выйти из минского процесса, если до Нового года Киев не примет закон об особом статусе Донбасса с включением в него «формулы Штайнмайера». Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, передает ТАСС.

По его словам, «это автоматически произойдет, и тогда мы можем остаться один на один с Россией».

Ранее 10 октября Зеленский заявил о существовании тайного «плана Б» по урегулированию ситуации в Донбассе, который может составить альтернативу Минским соглашениям. Он отказался раскрыть подробности альтернативной стратегии Киева, отметив лишь, что его не устраивает нынешний формат договоренностей.

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8 октября глава МИД Украины Вадим Пристайко перечислил три сценария развития ситуации в Донбассе. По его словам, можно продолжать попытки договориться в рамках «несправедливого» минского процесса, продолжать воевать до бесконечности, или же «никогда больше не возвращаться к этой части Украины».

1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины подписали «формулу Штайнмайера». Этот документ определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях.

Минские соглашения, подписанные представителями Киева и самопровозглашенных республик, предусматривают незамедлительное прекращение огня, отвод тяжелых вооружений на линии соприкосновения, проведение конституционной реформы на Украине по закреплению за Донбассом особого статуса, а также проведение выборов в самопровозглашенных республиках.

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