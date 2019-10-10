Россия заметила у Киева желание пересмотреть сделку по Донбассу

Киев может созывать новый саммит в «нормандском формате», чтобы пересмотреть предыдущие договоренности. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в Ашхабаде, передает корреспондент «Ленты.ру».

Глава МИД указал, что у Москвы есть подобное ощущение. «Это будет просто ударом по репутации "нормандской четверки", и мы сделаем все, чтобы этого не допустить», — подчеркнул дипломат.

Лавров добавил, что Россия отвергает информацию о специальном затягивании подготовки к встрече. По его словам, это попытка обвинить Москву «очень негодными средствами». При этом промедление с разведением сил в Донбассе обостряет тему проведения саммита, отметил министр.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что темами для обсуждений на предстоящей встрече в «нормандском формате» будут перспектива ввода миротворцев в Донбасс и статус Крыма.

До этого представители России, Германии, Франции и Украины предварительно согласовали проект итогового документа саммита. В нем примут участие лидеры этих четырех стран: Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, российский президент Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон. Точные сроки встречи пока не согласованы.

«Нормандский формат» — дипломатическая группа из представителей Германии, России, Франции и Украины по урегулированию ситуации в Донбассе. В феврале 2015 года лидеры четырех стран согласовали в Минске документ, предусматривающий в том числе введение режима прекращения огня и законодательное закрепление особого статуса региона.

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