Раскрыты подробности итогового документа встречи «нормандской четверки»

Представители России, Германии, Франции и Украины предварительно согласовали проект итогового документа саммита в «нормандском формате», передает «Интерфакс» со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что документ содержит перечень дальнейших шагов в части политического и гуманитарного урегулирования конфликта на юго-востоке Украины в рамках реализации минских соглашений. При этом в проекте отсутствуют пункты о передаче Киеву контроля над участком украинско-российской границы в Донбассе, а также о вводе миротворческого контингента ООН в регион.

«Не исключено, что будет отдельно затронут вопрос обменов по формуле "всех установленных на всех установленных"», — отметил источник. Итоговый документ разрабатывался не в рамках трехсторонней контактной группы по Украине (ТКГ), а советниками лидеров стран «нормандской четверки», писал «Коммерсантъ».

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3 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что уже на следующей неделе между Россией и Украиной может состояться новый обмен заключенными. До этого стало известно, что на заседании ТКГ были выполнены все условия для разблокирования саммита лидеров России, Германии, Франции и Украины в «нормандском формате».

Киев и самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики 1 октября подписали «формулу Штайнмайера». Ее согласование сторонами было одним из условий проведения саммита «нормандской четверки». Документ определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, возможной амнистии и выборов в непризнанных республиках. Предполагается, что в день голосования на временной основе начнет действовать закон об особом статусе территорий. После подтверждения со стороны ОБСЕ легитимности выборов он вступит в силу на постоянной основе.

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