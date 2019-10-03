Путин поверил в искренность Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский искренне стремится урегулировать конфликт на востоке страны. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», передает ТАСС.

«Я думаю, что он искренне хочет это сделать, это его искреннее убеждение, стремление, по крайней мере. Сможет ли он это сделать, сможет ли он противостоять тем, кто против этого процесса, мне сейчас трудно сказать», — заявил Путин.

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Путин подчеркнул, что запрос общества на разрешение ситуации в Донбассе очевиден, и Зеленский выиграл выборы в первую очередь именно на его основе. «Люди ждут решения этого вопроса», — заключил российский лидер.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался весной 2014 года после государственного переворота. Для его урегулирования в 2016 году нынешним президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером была предложена «Формула Штайнмайера». Она определяла механизм закрепления за Донбассом особого статуса, возможной амнистии и выборов на территории самопровозглашенных республик.

1 октября участниками трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске «Формула Штайнмайера» была согласована. Документ устанавливает, что в день голосования на не подконтрольных Киеву территориях на временной основе начнет действовать закон об их особом статусе. После подтверждения со стороны ОБСЕ легитимности выборов он вступит в силу на постоянной основе.

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