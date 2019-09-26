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В сети высмеяли выражение лица Зеленского при упоминании Путина

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Российская телеведущая Ольга Скабеева обратила внимание на изменившегося в лице президента Украины Владимира Зеленского, когда Дональд Трамп говорил о российском коллеге Владимире Путине. Об этом она написала в своем Telegram.

«Лицо Зеленского на словах Трампа: "я правда надеюсь, что вы поладите с Путиным"», — подписала журналист снимок трансляции телеканала Fox News. На нем лицо украинского президента выражает гамму отрицательных эмоций.

25 сентября в ходе двусторонней встречи на полях Генассамблеи ООН Трамп дал Зеленскому совет по поводу отношений с Россией, заявив о необходимости продолжать диалог. Также Трамп выразил надежду на личную встречу Владимира Путина и Зеленского, в ходе которой стороны смогли бы обсудить проблемы. «Это было бы огромным достижением. Я верю, что президент Путин хотел бы что-то сделать», — отметил он.

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